Die Schweizer Noten gegen Wales – Viel EM-Fieber bei Embolo, viel Luft nach oben bei Shaqiri Der einzige Schweizer Torschütze sticht heraus. Das sind die Noten für die Nationalspieler nach dem 1:1 gegen Wales. Florian Raz aus Baku

Yann Sommer – 4,5

In Fluglaune: Yann Sommer rettet gegen Kieffer Moore. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Wird an diesem Nachmittag bloss zweimal wirklich gebraucht. Einmal, um in der 15. Minute fliegenderweise Kieffer Moores Kopfball über die Latte zu lenken. Und dann wieder in der 74. Minute, um Moores zweiten Kopfball aus dem Netz zu holen. Sommer – Moore 1:1, Schweiz – Wales 1:1.

Nico Elvedi – 4,5

Ist da, wenn Kevin Mbabu (l.) die offensive sucht: Nicol Elvedi (r.). Foto: Darko Vojinovic (Keystone)

Ein Loch ist hinter Mbabu, Elvedi, Elvedi.

Ein Loch ist hinter Mbabu, Elvedi – ein Loch!

Stopf es, oh Nico, oh Nico.

Stopf es, oh Nico, oh Nico – machs dicht!

Macht er.

Fabian Schär – 4

Zwei Dickschädel im Duell: Fabian Schär gegen Kieffer Moore. Foto: Tolga Bozoglu (Keystone)

Sieht von der Gesichtsfarbe her irgendwie schon nach 25 Minuten aus wie ein walisischer Tourist nach einem Tag am Kaspischen Meer. Ist aber auch sonst einer der Auffälligeren. Erst mit seinem zauberhaften Hackentrick, der beinahe zur Führung im Tor landet. Dann mit seinem Bandencheck ohne Bande gegen Daniel James, mit dem er einen gefährlichen Waliser Konter im Tausch gegen eine Gelbe Karte bremst. Und schliesslich, als er bei Moores 1:1 der Schweizer ist, der am wenigsten weit weg steht.