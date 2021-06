2017 bekam ich eine Instagram-Nachricht von Bora-Hansgrohe-Chef Ralph Denk, nachdem ich in China einen Weltcup gewonnen hatte. Er gratulierte mir, wünschte mir frohe Weihnachten – und lud mich ins Trainingslager im Januar auf Mallorca ein.

Okay!

Ich kannte ihn damals noch nicht, hatte schon viele Follower. Darum ging die Nachricht in den allgemeinen Ordner – wo ich sie schlicht nicht sah. Zwei Jahre später stieg mein Interesse für den Radsport deutlich. Ich hatte über einen gemeinsamen Freund den Lukas Pöstlberger (Anm.: Radprofi bei Bora-Hansgrohe) kennen gelernt. Irgendwann habe ich mal geschaut, wem denn der Rennstall gehört – und stiess auf den Namen Ralph Denk. Ich suchte ihn auf Instagram – und sah die Nachricht von vor zwei Jahren. Ich rief den Luki an und fragte, was ich tun solle. Im Endeffekt habe ich ihm dann nicht geschrieben.