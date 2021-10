Indische Heilkunst ist gefragt – Viel Betrieb bei den Berner Ayurveda-Anbietern In Indien hat Ayurveda eine jahrhundertealte Tradition. In der Stadt Bern bieten immer mehr Therapeuten Behandlungen an. Rahel Guggisberg

Ayurveda-Therapeut Binu Krishnan massiert in seinem Zentrum eine Kundin. Foto: Raphael Moser

Binu Krishnan ist Betreiber des neuen Ayurveda-Zentrums AyurHealth in der Kramgasse. Der Raum ist schlicht eingerichtet. Krishnan hat 20 Jahre Erfahrung mit der Behandlung von gestressten Menschen. Heute hat er eine neue Kundin. 29 Jahre ist sie alt. Sie hat einen anspruchsvollen Beruf. Auf den ersten Blick bietet Krishnan einmal viel Ruhe. Er beginnt eine ausführliche Befragung, in der er die Kundin über viele Aspekte des Alltags befragt. Allgemeinzustand, familiäre Verhältnisse, Essensgewohnheiten, das alles will er wissen. Sie komme nach der Arbeit nicht mehr zur Ruhe, habe Schlafstörungen, sagt sie.