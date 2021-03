Bahnstrecke Weier–Dürrenroth – Viel Aufwand für mehr Sicherheit Der Bahnübergang beim Tierferienheim in Weier wird mit einer Blinklichtanlage ausgestattet. Der Bund wollte das so, obwohl die Strecke nicht mehr regelmässig befahren wird. Jacqueline Graber

Peter Jucker (l.) und Simon Weiss von der Emmentalbahn studieren Pläne. Die Bauarbeiten erfordern viel technisches Geschick. Foto: Marcel Bieri

Mehr Sicherheit für Fussgänger, Jogger, Velo- und Autofahrer. Der unbewachte Bahnübergang beim Tierferienhof Waldeck in Weier wird saniert. An den rot-weissen Masten, unterhalb der Andreaskreuze, wurden Wechselblinkanlagen montiert. Diese sind jedoch noch mit schwarzen Plastiksäcken umhüllt. «Die Anlage wird voraussichtlich im Herbst in Betrieb genommen», sagt Simon Weiss, Geschäftsführer der Emmentalbahn GmbH. Denn bis die ganze Technik funktioniere, seien noch viele Arbeitsstunden nötig. Es braucht einiges, bis eine einfach anmutende Blinklichtanlage funktioniert.