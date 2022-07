Rund um den Brünigschwinget – Viel alte und etwas neuere Traditionen Vor vollen Rängen nach drei Jahren – der Brünigschwinget 2022 hatte alles: Top-

Wetter, ein motiviertes Publikum und spannende Wettkämpfe. Anne-Marie Günter

Junge Helfer bringen Getränken bis hoch hinauf zu den Stehplätzen, wo manch einer trotzdem einen Sitzplatz findet. Foto: Anne-Marie Günter

Eine erste Begegnung am frühen Morgen: Ueli Reber und Christian Wüthrich, zwei ältere Männer, sitzen um sieben Uhr in der bereits gut besuchten Freiluft-Festwirtschaft auf dem Brünig. Vor sich einen Lageplan der Eidgenössischen Schwingfests in Pratteln. Sie wohnen in Pratteln. «Ich bin im Trueb aufgewachsen, und da gabs damals fast nichts anderes als Schwingen», sagt Wüthrich, der einen Mutz trägt. Auf den Brünig kommt er seit 1971. Ein ganz «Böser» war er selber nicht. «Einmal habe ich ein Schaf gewonnen, und es gut verkaufen können», schmunzelt er.