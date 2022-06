Clean-up-Day an der Lenk – Viel Abfall und einige exotische Funde Der Schnee ist weg, der Abfall bleibt – wenn er nicht eingesammelt wird. Freiwillige haben am Samstag in den Skigebieten an der Lenk erneut säckeweise Müll aufgelesen. Hans Peter Roth

Keiner zu klein, Sammler zu sein, hier im Bereich der Langlaufloipe auf dem Haslerberg am Betelberg, anlässlich des Clean-up-Day vom vergangenen Samstag an der Lenk. Foto: PD/Klaus Linder

Gut gelaunt fanden sie sich am Samstag beim Werkhof an der Lenk ein: 66 Freiwillige – noch einige mehr als im Vorjahr – waren angereist. Bereit, wiederum die Lenker Skipisten und Winterwanderwege vom Unrat der Wintersaison zu befreien. Die Abfallaufräumaktion fand im Rahmen der nationalen Clean-up-Tour (zu Deutsch: Aufräum-Tour) nach 2021 zum zweiten Mal an der Lenk statt. Doch vor dem Aufbruch zum «Fötzele» bei bestem Wetter gab es Kaffee und Gipfeli.

Mit Lunchsäckli und Abfallsack