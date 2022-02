Grosser Hype um «Elden Ring» – Videogames sind «nicht so sein Ding», trotzdem hat George R. R. Martin jetzt eines geschrieben Der «Game of Thrones»-Erfinder hat die Welt für das Spiel «Elden Ring» geschaffen. Es ist eines der bestbewerteten Spiele der Geschichte und bietet zahllose, anspruchsvolle Stunden Flucht aus der Realität. Alexandra Bröhm

Von George R. R. Martin kommt dieses Jahr auch das «Game of Thrones»-Prequel «House of Dragons». Foto: PA Images via Getty Images

George R. R. Martin ist ein viel beschäftigter Mann. Eigentlich sollte er schon längst das nächste Buch in der «A Song of Ice and Fire»-Serie herausbringen, auf der die TV-Erfolgsserie «Game of Thrones» basiert. Doch Martin nimmt sich lieber allerlei Nebenprojekte vor, anstatt am sechsten Band «The Winds of Winter» zu arbeiten. So hat er beispielsweise die Welt für eines der am meisten erwarteten Spiele der letzten Zeit erschaffen.