Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Victorinox tüftelt an einem Sparschäler-Sackmesser Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

Das Victorinox-Messer soll mit einem Sparschäler kombiniert werden. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Victorinox will von zwei Trends profitieren

Der Schwyzer Messerhersteller Victorinox verheiratet zwei Schweizer Designikonen: Die von Carl Elsener geführte Firma tüftelt an einem Militärsackmesser mit eingebautem Sparschäler. An einem Anlass zum 125-Jahr-Jubiläum des Original-Offizierstaschenmessers zeigte Elsener am Mittwoch einen Prototypen. Natürlich baut Victorinox nicht einen ganzen Sparschäler ein – der wäre zu breit –, sondern einen solchen in Form eines Messers. Die Kombination wird möglich, weil Victorinox vor zwei Jahren die Herstellerin des Original-Rex-Sparschälers, die Zena Swiss AG, übernahm. Elsener glaubt, mit dem Sparschäler-Sackmesser von zwei Trends zu profitieren: Immer mehr Menschen wandern, immer mehr ernähren sich vegetarisch – und brauchen damit fürs Picknick nicht nur ein Messer, sondern auch ein Gerät, um Gurken und Rüebli zu schälen.