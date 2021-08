Leserreaktionen – «Via Buschtelefon werden Infos zu Nebenwirkungen ausgetauscht» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Frage, warum sich in der Schweiz nicht so viele impfen lassen wie in anderen Ländern Europas.

Der Impfstoff steht bereit – doch viele Schweizerinnen und Schweizer zögern. Warum? Foto: Raphael Moser

Zum Zögern vieler Schweizer bei der Covid-Impfung

Diese Zeitung nennt fünf mögliche Gründe fürs Zaudern bei der Covid-Impfung. Vergessen ging meines Erachtens ein sechster, nämlich Nebenwirkungen. Da in unserer Familie die Erfahrung mit der Impfung nicht die beste war, wurde ich für das Thema sensibilisiert. Kein Zweifel, viele Geimpfte spüren wenig bis nichts. Ich vermute aber, dass es weit mehr Geimpfte mit schweren, seltsamen und lange anhaltenden Nebenwirkungen gibt, als es die Statistik vorgibt. Solche Erfahrungen sprechen sich herum, was Einfluss auf die Impfbereitschaft haben dürfte. Wohl aus politischen Absichten wird beim Thema Nebenwirkungen der Ball flach gehalten. An eine Evaluation der Nebenwirkungen bei Geimpften mittels Fragebogen hat bei den Verantwortlichen vermutlich noch niemand gedacht. Darum fehlt vielerorts das Vertrauen in die Behörden. Informationen zu Impfnebenwirkungen werden dann halt via Buschtelefon ausgetauscht – mit all den damit verbundenen Wirkungen und Nebenwirkungen. Andreas Baumgartner, Bern

Zu Leitartikeln von Chefredaktor Simon Bärtschi

Ich denke, jeder Mensch darf seine Meinung zum Thema Covid-Impfung haben. Die eigene Meinung als Chefredaktor aber mehrmals in verschiedenen Artikeln so prominent in dieser Zeitung in den Vordergrund zu stellen, finde ich zu viel. In meinen Augen wird hier ein Medium missbraucht, um seine Ansichten einer grossen Leserschaft aufzudrücken. Ich wünsche mir, so explizite Aussagen nur von Fachleuten in der Zeitung zu lesen. Dominik Lehmann Flury, Langenthal

Zu «Wie es im Kantonswald zum Totalschaden kam»

Ich bin auch immer schockiert und wütend und auch mir tut es weh, wenn ich so durch den Wald spaziere und zu sehen bekomme, wie grossflächig und radikal mit schweren Maschinen abgeholzt wurde. Einfach nieder mit dem Zeug auf Teufel komm raus. Sogar der Waldboden sieht wie ein Acker aus, als ob Bomben eingeschlagen hätten. Kein sanftes Holzen mehr so wie früher, als man Traktoren und Pferde hatte. Ja, man nahm sich Zeit und bevorzugte die Pferde, um den Waldboden zu schützen, und zugleich fällte man das Holz auf jene Seite, wo kein Jungholz war. So wurde dieses speziell geschützt. Dass wir zum Teil noch so schöne Wälder haben, das haben wir der früheren Generation zu verdanken. Hans Trachsel, Burgdorf

Zu «YB gegen Cluj: Spätes Tor ins halbe Glück»

Vincent Sierro nach dem späten Ausgleich gegen Cluj. Foto: keystone-sda.ch

Ja, man kann YB kritisieren: fehlende Kommunikation, Abschlussschwächen, zu viele Wechsel und so weiter. Aber die Journalisten dieser Zeitung könnten ja auch mal ein paar positive und ermutigende Kommentare zu den Leistungen und bevorstehenden Aufgaben von YB auflisten, anstatt von «halbem Glück», «Rotationspoker» und einem allfälligen «Punktverlust» beim FC Sion zu schreiben. Wie wär es mit: Wir sind überzeugt, dass YB mit diesem breiten, erfahrenen Kader die Champions-League-Playoffs schaffen und auch im Meisterschaftsrennen bald wieder dominant auftreten wird. Jedenfalls glauben wir als langjährige und krisenerprobte YB-Fans ganz fest, dass wir die Gruppenspiele der Champions League erreichen werden und 2021/22 den fünften Titel in Serie gewinnen. Markus Stöckli, Liebefeld

Zu «Warum die SVP jetzt auf die Städte eindrischt»

Dass Nationalrat Thomas Matter auf Linke und Grüne eindrischt, gehört zum Alltag. Wenn er nun SVP-Präsident Chiesa im Städtebashing unterstützt, grenzt das ans Spiel mit dem Feuer. Dass er noch Fakten verdreht, ist ein «Markenzeichen» von Ex-US-Präsident Trump und passt zum Populismus seiner Partei. So behauptet er, dass die Landbevölkerung die Velowege bezahlen würde. Mich würde interessieren, wie er die Aussage begründet. Ich denke, es ist umgekehrt: Ohne die Städte stünde der Landbevölkerung wohl keine Infrastruktur im heutigen Ausmass zur Verfügung, 80 Prozent der Wirtschaftsleistung werden von und in Städten erbracht. Walter Stucki, Hünibach

Kaffee in DomodossolaIch möchte der SVP und der Bauernlobby Folgendes sagen: Anstelle vom Einkauf auf dem Märit und dem Hoflädeli kann ich mir als mobiler Städter gut auch ein wöchentlicher Einkauf im Ausland vorstellen. Dazu gemütlich Kaffee trinken in Domodossola, Lörrach oder Konstanz. Ulrich Baur, Seftigen

