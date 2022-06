60 Jahre für die Musik – Veteran Althaus gab lange den Takt an Die 140-jährige Musikgesellschaft Höfen lädt am Samstag zur Veteranentagung ein. Da wird unter anderen Hansruedi Althaus für seine 60 Musikjahre geehrt. Andreas Tschopp

Hansruedi Althaus spielt seit 2012 bei der Musikgesellschaft Höfen das Euphonium und war zuvor 45 Jahre lang Dirigent diverser Gesellschaften. Foto: Andreas Tschopp

«Meine Brüder haben mich zur Blasmusik gebracht», sagt der heute 77-jährige Hansruedi Althaus, der mit vier Brüdern in Heimberg aufgewachsen ist. Da die vier schon musizierten, trat Hansruedi mit zehn Jahren der Jugendmusik Steffisburg bei. Damit begann seine bewegte musikalische Laufbahn, für die Althaus jetzt zusammen mit anderen geehrt wird an der Veteranentagung des Berner Oberländischen Musikverbandes (BOMV), die am Samstag, 11. Juni, in der Mehrzweckhalle in Höfen stattfindet.