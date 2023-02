Hinter uns liegen der Veganuary, der Januar ohne tierisches Eiweiss, und der Dry January, der Januar ohne Alkohol. Hinter uns liegen auch die Energiesparmonate, in denen wir zu vermehrtem Energiesparen angehalten wurden. Was von den Energieanbietern genutzt wurde, um in der vermeintlichen Mangellage Strom, Gas und Öl zu überhöhten Preisen anzubieten. Mit dem Ergebnis, dass die Energiekonzerne am Ende des Jahres sagenhafte Gewinne präsentieren konnten.