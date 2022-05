Zukunft eines Thuner Quartiers – Verzicht auf preisgünstige Wohnungen sorgt für Diskussionen Der Stadtrat hat definiert, was künftig an der Ecke Bubenbergstrasse/Von-May-Strasse gebaut werden kann. Die SP unterlag mit ihrer Forderung nach preisgünstigem Wohnungsbau. Michael Gurtner

Hier soll es eine neue Überbauung geben: Die Gebäude an der Ecke Bubenbergstrasse (im Vordergrund und rechts) und Von-May-Strasse in Thun. Foto: Michael Gurtner

Die Tage von drei grossen Wohnblöcken aus den 80er-Jahren im Südwesten von Thun sind gezählt. Energie, Schallschutz, Statik: In all diesen Bereichen genügen die Bauten mit 72 Mietwohnungen an der Ecke Bubenbergstrasse/Von-May-Strasse den aktuellen Anforderungen nicht mehr (wir berichteten). Es stellt sich die Frage, was die Besitzerin – die Berner Vorsorgeeinrichtung Previs – auf der 8900 Quadratmeter grossen Fläche künftig bauen darf.