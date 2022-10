100 Jahre BBC – Very british und immer noch eine Weltmarke Die BBC feiert heute Dienstag ihren 100. Geburtstag. Das berühmteste britische Medium kann auf eine stolze Geschichte zurückblicken. Wie es weitergeht, weiss man in London allerdings nicht. Peter Nonnenmacher aus London

«Television has made it possible for many of you to see me»: 1957 hält Queen Elizabeth II ihre traditionelle Weihnachtsansprache das erste Mal im Fernsehen. Hier gehts zum Video. Foto: PA Images/Getty Images

An Glückwünschen aus aller Welt wird es «Auntie» nicht fehlen, wenn sie an diesem Dienstag ihren Hundertsten feiert. In diesen hundert Jahren hat sich die BBC – die British Broadcasting Corporation – einen Namen verschafft, der ihren Fans ein fester Begriff ist überall.

Der öffentlich-rechtliche Sender des Vereinigten Königreichs, der grösste seiner Art, gilt in vielen Ländern bis heute als das unerreichte Vorbild, als Quell vielbeneideter Programme, als der verlässlichste Nachrichtengeber von allen. Allein der «World Service», in vierzig verschiedenen Sprachen, erreicht jede Woche viele Hundert Millionen Menschen rund um die Welt.

In der Heimat der BBC selbst wüsste man nicht, wie man ohne sie auskommen sollte – ohne den vertrauten Schlag von Big Ben, ohne die zu einer Kunstform gewordenen politischen Interviews, ohne erhellende Analysen, ohne eigenproduzierte Filme und Dramen aller Art. Ohne all die Kultur-, Sport- und clever gestrickten Unterhaltungssendungen, zu denen die Nation auch heute noch einträchtig Woche für Woche zusammenrückt.

Unter Druck der Tory-Hardliner Infos einblenden Ob die Anstalt ihre angestammte Qualität auch in kommenden Jahren wahren und sich gegenüber den Streaming-Giganten halten kann, weiss gegenwärtig niemand zu sagen. Unermüdlich prügeln Zeitungen wie Rupert Murdochs «Times» auf die BBC ein und hoffen, sie zu einem Abonnementssender degradieren zu können. Manche Tory-Hardliner hätten auch nichts dagegen, wenn die BBC ganz aufhörte, als öffentlich-rechtliches Medium zu existieren. Wenn der Wettbewerb der Medien ganz vom «freien Markt» geregelt würde von nun an. (PN)

Nicht alle Briten würden sich natürlich in die Gratulationsrunde einreihen. Manchen ist die BBC zu links oder zu rechts oder in ihrem Bemühen um Ausgewogenheit einfach zu übervorsichtig. Kommerziellen Rivalen ist sie zu einflussreich. Jüngere Leute bindet oft nicht mehr der gleiche Reflex an die Anstalt wie ältere Generationen. Sie sind es gewohnt, zwischen Netflix und Amazon herumzuhüpfen für ihren Medienkonsum.

Eine Art nationales Pflichtpensum

Aber ob man an David Attenboroughs atemberaubende Naturprogramme denkt oder an «Strictly Come Dancing», den gegenwärtig wieder ausgestrahlten Tanzjux mit Prominenten am Samstagabend: Die BBC bietet Dinge, die man in dieser Form anderswo nicht findet. Allein die allmorgendlichen drei Radiostunden des «Today»-Programms sind eine Art nationales Pflichtpensum geworden und geben wissbegierigen Zuhörern das Gefühl, rundum informiert zu sein.

Und bei den ganz grossen nationalen Anlässen, wie jüngst den Trauerfeiern für Elizabeth II., ginge es eh nicht ohne die BBC, ohne ihren eingespielten Apparat, ohne ihr Organisationsvermögen. Lang erworbene Professionalität, ein beständig hohes Niveau, auch ein intelligentes Gespür für die Erfüllung von Wünschen gehören dazu.

1 / 3 Historische BBC-Momente: Winston Churchill, damals Erster Lord der Admiralität, hält am 1. Oktober 1939 seine erste Radioansprache im Krieg. Foto: Getty Images

Vor hundert Jahren, als alles anfing, war davon natürlich noch keine Rede. Ganz und gar unbeholfen, wie ein tastender Ruf ins All, nahm sich die erste BBC-Rundfunksendung von 1922 aus. Vom achten Stockwerk des Marconi-Gebäudes am Strand in London meldete sich einer der Gründer, Arthur Burrows, mit den Worten: «Hullo hullo. 2LO calling. 2LO calling. This is the British Broadcasting Company.»

2LO war der Name der Lizenz, mit der das Generalpostamt in London der BBC ihre Übertragung erlaubte. «2LO. Stand by for one minute please», bleiben Sie die nächste Minute bitte mal dran. Darauf folgten Kurznachrichten der amtlich genehmigten Agentur Reuters und ein knapper Schifffahrtsbericht zur Wetterlage. Das Ganze verlas Burrows erst etwas schneller und dann noch einmal ganz langsam – damit sich die Hörer in aller Ruhe Notizen machen konnten, falls ihnen das wichtig war.

«Informieren, bilden und unterhalten»

Gegründet worden war die BBC als British Broadcasting Company am 18. Oktober jenes Jahres, und zwar von sechs Fabrikanten von Radiogeräten, die sich gemeinsam bemühten um diese Lizenz. Dem Generalpostamt lag daran, das neuartige «Broadcasting» (das damals als exotisches Medium noch in Anführungszeichen gesetzt wurde) nicht wie in den USA chaotisch expandieren zu lassen, sondern es in einer festen Sammellizenz zusammenzuschnüren.

Zu den Pionieren des Senders gehörte ausser Burrows, einem früheren Marconi-Geschäftsführer, und Cecil Lewis, einem Piloten aus dem Ersten Weltkrieg, auch der ebenso brummige wie weitsichtige Schotte John Reith, den man zum Generaldirektor des Unternehmens ernannte. Fünf Jahre später, 1927, wurde die Company, nicht zuletzt auf Drängen Reiths hin, in eine Corporation, in eine öffentlich-rechtliche Anstalt, umgewandelt. Seit damals war die BBC die British Broadcasting Corporation – finanziert über Gebühren, welche die Besitzer von Radios aufzubringen hatten.

30. März 1931: Auf dem Dach des Bush House in London, von wo die BBC bis 2012 sendete, halten sich weibliche Angestellte mit Leibesübungen fit. Foto: Getty Images

Reith war der Leiter der Anstalt. Von ihm kam die Losung, dass die BBC ihre Hörer «informieren, bilden und unterhalten» müsse. Als «Instrument von fast unschätzbarer Bedeutung fürs soziale und politische Leben» des Landes betrachtete Reith schon früh die BBC.

Die Zeitungen hatten Vortritt

Hindernisse gab es jede Menge. Anfangs durfte die BBC erst nach 18 Uhr auf Sendung gehen – wenn sicher war, dass sich jeder potenzielle Zeitungsleser sein Blatt an diesem Tag gekauft hatte. Damit die «Broadcaster» die Verlage nicht beeinträchtigten in ihrem Geschäft. Erst als beim Generalstreik von 1926 auch die Verlagshäuser bestreikt wurden und es keine Zeitungen mehr gab, wurde die BBC für die Nachrichtengebung unerlässlich. Wohlwollend standen ihre Bosse den Streikenden zwar nicht gegenüber. Aber nach und nach verschaffte sich die Anstalt mit Berichten «von beiden Seiten» Respekt.

Schon damals lebte die BBC im Spannungsfeld zwischen Regierungsinteressen und mühsam erkämpfter Unabhängigkeit auf der Insel. Während des Generalstreiks musste sich Reith zum Beispiel zäh gegen Winston Churchills Absicht wehren, den Sender «zu übernehmen» und in eigener Regie herumzukommandieren. Churchill war damals noch konservativer Finanzminister. Er gab für die Regierung die Anti-Streik-Propagandaschrift «British Gazette» heraus.

Zur Jahrtausendwende wurde erstmals deutlich, dass die Anstalt aus Kostengründen gezwungen sein würde, abzuspecken.

Später dann, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, unterlag die BBC tatsächlich umfassender (und manchmal recht willkürlicher) Zensur durch Whitehall. Damals begriff man sich als Teil des «war effort», der kollektiven Anstrengung im Krieg gegen Deutschland und die Nationalsozialisten. Übrigens wurden auch Fernsehsendungen, wie sie im November 1936 in Alexandra Palace, in Nordlondon, gerade erst auf regulärer Basis angelaufen waren, die Kriegsjahre über auf Geheiss von oben ausgesetzt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, zu Beginn der «neuen elizabethanischen Ära», tauchten die ersten kommerziellen Konkurrenten in Form der durch Anzeigen finanzierten Anstalt ITV auf. Unabhängige Radiosender folgten, während die BBC ihr eigenes Angebot, auf einer rasch wachsenden Zahl von Kanälen, von Jahr zu Jahr ausbaute, zur Freude des Publikums.

Elektronischer Riese im öffentlichen Dienst

In den 80er- und 90er-Jahren, nach dem Einzug des Satelliten- und Kabelfernsehens, präsentierte sich die BBC mit «rollenden Nachrichtensendungen», ihrem Parlaments-Kanal, speziellen Kinder-Kanälen, Onlineangeboten und vielen anderen Innovationen als elektronischer Riese im öffentlichen Dienst.

Zur Jahrtausendwende wurde erstmals deutlich, dass die Anstalt aus Kostengründen gezwungen sein würde, abzuspecken, ihr Fernsehzentrum in Westlondon zu verkaufen und ihren Ehrgeiz generell herunterzuschrauben. Erste Sparprogramme wurden aufgestellt von der BBC-Intendanz.

Wirklich einschneidend wurden die Kürzungen aber erst von 2010 an, als David Camerons Konservative an die Regierung kamen. Im Zuge ihrer Austeritätspolitik und ihrer Begünstigung des kommerziellen Sektors fror Camerons Regierung die Rundfunkgebühren damals gleich einmal auf sechs Jahre hin ein und bürdete der Anstalt noch andere Lasten auf.

Ob die Radio- und TV-Gebühr noch zeitgemäss ist und womit sie ersetzt werden könnte, darüber wird auch bei der BBC diskutiert: Das Broadcasting House in London. Foto: Justin Tallis (AFP)

Seither hat die BBC dreissig Prozent ihrer Einnahmen und zahllose Mitarbeiter verloren. Weitere tiefe Einschnitte sind Anfang dieses Jahres bekannt gegeben worden. Jetzt gehe es «ans Eingemachte», klagt man beim Sender neuerdings, sichtlich bedrückt. Dabei ist natürlich auch der hundertjährigen «Auntie» bewusst, dass technologische Umbrüche neue Lösungen erfordern. Ob die Radio- und TV-Gebühr noch zeitgemäss ist und womit sie ersetzt werden könnte, darüber wird auch bei der BBC diskutiert.

Dass die Regierung aber immer weniger Interesse zeigt, der Anstalt eine Zukunft als die international bewunderte Institution zu sichern, die sie bis heute ist, irritiert alle, die stolz auf den Ruf der BBC und auf ihr Angebot sind und sein wollen. Die die BBC – wie einst John Reith – für einen unverzichtbaren Teil des britischen Lebens und der britischen Demokratie halten.

Leicht wird es der British Broadcasting Corporation mithin nicht fallen, die in sie gesetzten Erwartungen weiter zu erfüllen. Ihr runder Geburtstag markiert, bei allen schönen Worten, eine Ankunft auf ganz ungewissem Terrain.

