Wanderung ab Brienz – Verwunschener Irrgarten am Farnihubel Der Waldweg zwischen Giessbach und Iseltwald ist zwar weniger bekannt als der vielbegangene, weiter unten verlaufende Uferweg. Es lohnt sich jedoch, ihn zu entdecken, denn er erschliesst reizvolle Kulturlandschaften sowie ein einzigartiges Naturdenkmal. Andreas Staeger

Der Weg zum Farnihubel führt durch einen Irrgarten von Felsen und Bäumen. Foto: Andreas Staeger

Mit dem Bau der Nationalstrasse auf der linken Seite des Brienzersees wurde in den 1980er-Jahren eine grobe Schneise in eine zuvor weitgehend unberührte Landschaft geschlagen. Zum Ausgleich für diesen Eingriff legte man am unwegsamen Seeufer einen lauschigen Uferweg an. Dieser zieht seither Scharen von Spaziergängern und Wanderern an. In seinem Schatten steht der etwas höher oben am Hang verlaufende Waldweg, auch diese Route bietet grossartige landschaftliche Eindrücke.

Spaziergang hinter den Wasserfall

Ausgangspunkt ist das Grandhotel Giessbach, das wie ein Zauberschloss an märchenhafter Lage über dem Brienzersee thront. Seinen Namen verdankt der palastartige Bau dem Wildbach, der nur einen Steinwurf entfernt in einem majestätischen Wasserfall tosend in die Tiefe stürzt. Als Einstieg zur Wanderung empfiehlt es sich, den Rundweg zu erkunden, der den Bach entlang zum Wasserfall und auf der anderen Seite wieder hinunterführt. Ein Steg ermöglicht es, den Hang hinter den donnernden Wassermassen zu traversieren.