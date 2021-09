Massentest an Münsinger Schule – Verwirrung wegen fehlender Corona-Resultate Nach einem Corona-Ausbruch an einer Schule mussten in Münsingen 600 Personen getestet werden. Danach fehlten Ergebnisse. Johannes Reichen

In Münsingen musste die gesamte Schule zum Corona-Test antreten. Foto: Raphael Moser

Die Münsinger Schulbehörden waren eigentlich ganz zufrieden. Die Schülerinnen und Schüler, speziell die Kindergartenkinder, hätten «hervorragend mitgeholfen», schrieb die Schule am Dienstag in einem Brief an die Eltern. Denn am Freitag war ein Test-Team des Kantons ins Schulzentrum Schlossmatt ausgerückt, um einen Corona-Massentest vorzunehmen. Wegen einer Häufung an Fällen mussten dort gleich 600 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen getestet werden.

Bei der Auswertung ging allerdings etwas schief. «Leider gingen beim Kantonsarztamt Testergebnisse verloren», so die Geschäftsleitung der Volksschule Münsingen im Brief. Dies habe «verständlicherweise zu Konfusion bei den betroffenen Eltern» geführt. Die Schulleitung habe die entstandenen Unsicherheiten «abfedern» müssen.