Tagestipp – Verwilderung statt Verschandelung Schriftsteller Rolf Hermann tauft sein neues Buch zusammen mit den Musikern Mathias Schenk und Oli Hartung im Tojo-Theater. Alexander Sury

Rolf Hermann stellt sein neues Buch «In der Nahaufnahme verwildern wir» vor. Foto: PD / Valérie Giger

Obschon ihn Rainer Maria Rilkes Werke seit seiner Jugend begleiten, ist der heute in Biel wohnhafte Walliser Lyriker Rolf Hermann (Bild) erst vor einigen Jahren auf die vier Gedichtzyklen gestossen, die der Dichter am Ende seines Lebens im Château de Muzot oberhalb von Siders geschrieben hat.

Im neuen Gedichtband «In der Nahaufnahme verwildern wir» (Der gesunde Menschenversand) setzt sich Hermann dichtend mit diesen Rilke-Zyklen auseinander: Das lyrische Ich ist der letzte Mensch nach der Apokalypse, umgeben von Natur, Tieren und Pflanzen. Die urbanen Naturgedichte entwickeln einen starken Sog und ziehen den Lesenden sofort in ihren Bann.

Statt Rosen wie bei Rilke sind bei Hermann Neophyten die Objekte der Betrachtung und Bewunderung – also Arten, die sich in einem Gebiet etabliert haben, in dem sie zuvor nicht heimisch waren.

Musikalisch begleitet wird die Buchvernissage im Tojo-Theater von Mathias Schenk und Oli Hartung.

Alexander Sury hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Literaturredaktor und mag deshalb Bücher aller Art. Er pflegt jedoch einen breiten Kulturbegriff und ist auch YB-Fan.

