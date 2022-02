Personeller Wechsel im Oberland – Verwaltungsrat der Jungfraubahn Holding AG wird erneuert Für die Nachfolge der zurücktretenden Verwaltungsräte Thomas Bieger und Peter Baumann schlägt der Verwaltungsrat Catherine Mühlemann und Thomas Ruoff vor.

Thomas Ruoff und Catherine Mühlemann. Foto: PD

«Mit Blick auf die Realisierung des Generationenprojekts V-Bahn war die Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Jungfraubahn Holding AG über die letzten Jahre stabil gehalten worden», teilt das Unternehmen mit. Deshalb war auch die früher bestehende maximale Amtsdauer von zwölf Jahren für diese Zeit ausgesetzt.

Diese Amtsdauerbegrenzung gilt nun wieder, weshalb neben dem bereits bekannten Rücktritt von Verwaltungsratspräsident Thomas Bieger auch Verwaltungsrat Peter Baumann auf die Generalversammlung vom 16. Mai hin zurücktritt. Für die Nachfolge schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung Catherine Mühlemann und Thomas Ruoff vor.

Die 55-jährige Catherine Mühlemann ist selbstständige Unternehmerin und Verwaltungsrätin bei verschiedenen Unternehmen. So sass sie von 2006 bis 2019 im Verwaltungsrat der Swisscom AG. Sie war CEO von MTV Central Europe und Partnerin der Andmann Media Holding GmbH, einer Investitions- und Beratungsgesellschaft für internationale Medienkonzerne. Seit 2017 ist sie zudem Vizepräsidentin von Schweiz Tourismus. Mühlemann wohnt in Interlaken und ist Mutter zweier Kinder.

Der 46-jährige Thomas Ruoff ist Sanitärinstallateur. Er ist seit 1998 Inhaber und Geschäftsführer der A. Ruoff AG in Grindelwald und führt den Betrieb in vierter Generation. Seit 2016 ist FDP-Mitglied Ruoff im Gemeinderat Grindelwald für das Ressort Hochbau und Planung verantwortlich. Von 2021 bis 2023 amtet er zudem als Gemeinde-Vizepräsident von Grindelwald. Ruoff ist nebenamtlich auch als Fluglehrer bei Swisshelicopter tätig. Er wohnt in Grindelwald und ist Vater zweier Kinder.

pd

