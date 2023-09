Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli – Gemeinden wollen regionale Bauverwaltung 18 von 28 Gemeinden befürworten eine stärkere Zusammenarbeit. Die Regionalkonferenz Oberland-Ost geht nun die Umsetzung an.

Für das rasche Bearbeiten der Akten fehlt auf den Bauverwaltungen oft Fachpersonal. Foto: Celia Nogler

Eine deutliche Mehrheit der Gemeinden im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli wünscht sich eine regionale Bauverwaltung. Das hat eine Umfrage ergeben, wie die Regionalkonferenz am Dienstag mitteilte. Die Geschäftsleitung der Regionalkonferenz Oberland-Ost wird nun die erforderlichen Schritte zur Schaffung einer solchen Instanz einleiten. Die Gemeinden sollen einen Teil ihrer Bauverwaltungsaufgaben an die Regionalkonferenz delegieren können.

18 der 28 Gemeinden im Verwaltungskreis äusserten grosses Interesse an einer regionalen Bauverwaltung (RBV). Weitere fünf Gemeinden zeigen mittleres Interesse, fünf Gemeinden sind wenig oder überhaupt nicht interessiert. In den Gemeinden mit grossem Interesse leben rund 40 Prozent der Regionsbevölkerung. Pro Jahr fallen in diesen Gemeinden rund 500 Baugesuche an. Zusätzlich wird mit etwa 50 Baupolizeifällen gerechnet.

Reglement wird nun vorbereitet

Bis Ende Jahr soll ein Reglementsentwurf für die regionale Bauverwaltung ausgearbeitet werden. Darin sind die Aufgaben und Kompetenzen der Teilkonferenz definiert. Vielen Gemeinden fällt es immer schwerer, ihre Aufgaben im Bereich der Bauverwaltung wahrzunehmen. Grund ist der Mangel an Fachpersonal. Gleichzeitig werden die Verfahren immer komplexer.

SDA

