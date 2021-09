Beschwerde in Herzogenbuchsee – Verwaltungsgericht stützt den Gemeinderat Die Justiz hat die Beschwerde einer Privatperson gegen die Botschaft der Exekutive und die Abstimmung vom letzten Dezember abgewiesen.

Der Gemeinderat von Buchsi hat aus Sicht der Justiz nicht falsch gehandelt. Foto: Thomas Peter

Die Gemeindewahlen in Herzogenbuchsee können am kommenden Wochenende wie geplant stattfinden. Das bernische Verwaltungsgericht hat den Weg geebnet, indem es die Beschwerde eines Stimmbürgers abwies. Das teilte die Gemeinde am Montag mit.

Die Beschwerde dreht sich um die Urnenabstimmung vom 20. Dezember 2020. Mehrere Vorlagen wurden damals wegen Corona an der Urne entschieden, darunter das Budget und das neue Wahlreglement. Die Abstimmungsbotschaft des Gemeinderats sei einseitig gewesen, machte der Beschwerdeführer geltend. Doch er blitzte mit mehreren Eingaben beim Regierungsstatthalter und nun auch beim Verwaltungsgericht ab.