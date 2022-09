637 Tage statt sieben Monate – Verurteilter Jugendlicher erhält keine Entschädigung für zu lange Haft Ein junger Straftäter bekommt keine Entschädigung für seine Freiheitsstrafe. Diese dauerte über ein Jahr länger, als sie die Berner Justiz verhängt hatte.

Ein junger Mann bekommt keine Entschädigung für seine 427 Tage zu lange in Haft. (Archivbild) Foto: Alessandro Della Valle (Keystone)

Insgesamt 637 Tage sass ein jugendlicher Straftäter von Oktober 2018 bis August 2020 in Untersuchungshaft und diversen Erziehungseinrichtungen – über ein Jahr länger, als seine Strafe eigentlich gedauert hätte. Der Verurteilte forderte darauf Entschädigung, zuletzt vor Bundesgericht. Dieses ist am Freitag zum Schluss gekommen, dass die Inhaftierungen aufgrund des Verhaltens des Jugendlichen gerechtfertigt waren.

Der Beschwerdeführer war im April 2020 wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt worden. Doch das Jugendgericht des Kantons Bern setzte die Strafe aus und ordnete die Unterbringung in einer offenen Einrichtung mit ambulanter Behandlung an.

Schon vor der Urteilsverkündung, nämlich bei Verfahrenseröffnung im Jahr 2018, war der junge Mann vorsorglich in einer geschlossenen Anstalt untergebracht worden. Dazwischen folgten Gefängnisaufenthalte, die unter anderem aus Sicherheitsgründen angeordnet worden waren.

427 Tage zusätzlich

Im November 2020 stellte das Gericht fest, dass die Einweisungen und die Haft insgesamt 427 Tage länger gedauert hatten als die strafrechtliche Sanktion von sieben Monaten. Darum entschied es, dass der Jugendliche die Freiheitsstrafe nicht antreten müsse – aber aber auch, dass er keinen Anspruch auf eine Entschädigung habe. Darauf forderte der Minderjährige vor dem Obergericht des Kantons einen Betrag von 42'700 Franken ein – vergeblich.

Die Richter des Bundesgerichts erinnerten daran, dass die vom Jugendgericht verhängten Massnahmen einen erzieherischen Zweck hätten und – anders als Freiheitsstrafen – keine Sanktionen seien. Darum sei keine Entschädigung geschuldet, auch nicht, wenn Erziehungsmassnahmen länger dauerten.

Zahlreiche Versetzungen

Von Oktober 2018 bis zu einer Entlassung im August 2020 musste der Jugendliche insgesamt elfmal aufgrund seines Verhalten verlegt werden: Wegen Alkoholkonsums, Ausreissversuche, Brandstiftung, Sachbeschädigung, Beleidigungen und Drohungen gegenüber dem Personal.

Die Aufenthalte in den Untersuchungsgefängnissen wurden dabei so lange angeordnet, bis man wieder einen Platz in einer geeigneten Erziehungseinrichtung gefunden hatte. So erscheinen die insgesamt vier Monate Sicherheitshaft zwar lang, aber nicht übertrieben, stellt das Bundesgericht fest.

Vielleicht hätte die Jugendjustiz nach dem Scheitern des ersten Versuchs auf die Erziehungsmassnahme verzichten sollen, mutmassten die Richter. Gleichzeitig könne man ihr aber auch nicht vorwerfen, dass sie dreimal versucht habe, den jungen Mann in einer geeigneten Einrichtung unterzubringen.

SDA/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.