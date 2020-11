Trotz Körperverletzungen – Verurteilte Jamaikanerin darf in der Schweiz bleiben Sie hat Vasen geworfen und in Hände gebissen. Dafür wurde eine heute 28-Jährige verurteilt. Dennoch darf sie in der Schweiz bleiben – auch, weil sie lesbisch ist. Benjamin Lauener

Das Berner Verwaltungsgericht heisst die Beschwerde einer Jamaikanerin gut, die ihre Niederlassungsbewilligung verlieren sollte (Symbolbild). Foto: Keystone

Als das elfjährige Mädchen vor 17 Jahren aus Jamaika in die Schweiz kam, war noch alles in Ordnung. Das Mädchen – nennen wir es Roberta M.* – erhielt eine Aufenthaltsbewilligung und zog zu seiner Mutter. Einige Jahre später bekam M. dann die Niederlassungsbewilligung. Weil die junge Frau jedoch mehrmals straffällig und rechtskräftig verurteilt wurde, entschied die Einwohnergemeinde Bern, dass sie die Niederlassungsbewilligung widerrufen will. Die kantonale Sicherheitsdirektion unterstützte das Vorhaben. Gegen ihre Abschiebung hat die heute 28-jährige Roberta M. beim Verwaltungsgericht Beschwerde eingereicht – und recht erhalten. Sie darf in der Schweiz bleiben.