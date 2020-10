Unfall beim Bollwerk – Verunfallter Velofahrer verstorben Der Velofahrer, der letzte Woche am Bollwerk in Bern schwer gestürzt ist, ist am Mittwochabend im Spital verstorben.

Am vergangenen Donnerstag ist ein Velofahrer beim Bollwerk in Bern schwer verunfallt. Der Mann ist am Mittwochabend im Spital seinen Verletzungen erlegen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Beim Verunfallten handelt sich um einen 69-jährigen im Kanton Bern wohnhaften Schweizer.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen waren ein Autolenker und ein Velolenker vom Bahnhof herkommend in Richtung Lorrainebrücke unterwegs. Auf Höhe Speichergasse musste der Velolenker stark abbremsen. In der Folge stürzte er und wurde dabei schwer verletzt. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Rollen der beiden Fahrzeuge sind weiterhin im Gang.

tag/pd