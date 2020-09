Polizei sucht Zeugen – Verunfallter behauptet, angefahren worden zu sein Am Dienstagmorgen wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Biel verletzt. Um den Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei den Lenker eines Lieferwagens.

Wie der Kantonspolizei Bern gemeldet wurde, hat sich am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in Biel ein Verkehrsunfall ereignet. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Fussgänger von der Mühlestrasse herkommend auf der Gottstattstrasse unterwegs. Am Ende dieser Strasse, im Bereich eines Kieswegs, kam es aus noch zu klärenden Gründen zu einer Streifkollision mit einem hellen Lieferwagen, welcher aus der Sackgasse am Ende des Kieswegs in Richtung Mühlestrasse fuhr.

Der Fussgänger kam in der Folge zu Fall und wurde dabei leicht verletzt. Er begab sich nach dem Unfall selbstständig in ärztliche Behandlung. Gemäss Aussagen setzte der Lieferwagen seine Fahrt in Richtung Mühlestrasse weiter.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere der Lenker oder die Lenkerin des hellen Lieferwagens wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden.

mb/pd