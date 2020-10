Nach Selbstunfall in Bern – Verunfallte Frau im Spital verstorben Nach einem schweren Autounfall auf der Berner Turnierstrasse am Dienstag ist eine 42-Jährige an ihren Verletzungen gestorben.

Am vergangen Dienstag musste eine Autolenkerin nach einem Selbstunfall schwer verletzt ins Spital eingeliefert werden. Wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilt, ist die Frau nun an ihren Verletzungen gestorben. Es handelt sich um eine 42-jährige Deutsche, die im Kanton Solothurn gewohnt hat.

Die Frau war am Dienstag mit ihrem Auto von Liebefeld in Richtung Bern unterwegs gewesen, als es aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, eine Böschung hinauffuhr und schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die Ermittlungen zum Unfall sind weiterhin im Gang.

ske/pkb