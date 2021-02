Geplante Kolonie am Stockhorn – Vertreiben die Steinböcke die Gämsen? Die Pläne für eine neue Steinbockkolonie am Stockhorn stossen auch auf Kritik. Eine Frage lautet: Gibt es genug Platz für Steinböcke und Gämsen? Der Jagdinspektor nimmt Stellung. Claudius Jezella

Der Oberstockensee mit dem Berghaus Oberstocken. Foto: Bruno Petroni

Die geplante Rückkehr der Steinböcke ins Stockhorngebiet bewegt die Gemüter. Grösstenteils waren die Leserreaktionen auf den Bericht in dieser Zeitung, wonach die ersten Tiere bereits 2022 vom Brienzer Rothorn angesiedelt werden und eine neue Kolonie begründen sollen, positiv. So wird in den Onlinekommentaren die Gründung der neuen Kolonie dieser «edlen Tiere» als etwas «Positives von den Berner Jagdbehörden» gelobt.

Doch es gibt auch kritische Stimmen. So schreibt Peter Walti aus Steffisburg an die Redaktion: «Meine Begeisterung für die Steinbockkolonie im Stockhorngebiet hält sich in Grenzen.» Aufgrund der Biodiversität sei der Ausbreitung des Steinbocks nichts entgegenzusetzen. Aber: «Meine Sorge gilt dem Gamsbestand», schreibt Walti, der sich selbst als «Jäger aus Leidenschaft» bezeichnet.