Raiffeisenbank Haslital-Brienz – «Vertrauen ist unser Geschäft, und Vertrauen entsteht im Kleinen» VR-Präsidentin Regula Kuhn und Leiter Hermann Marti unterstrichen an der Generalversammlung des regionalen Geldinstituts die Rolle und Funktion einer kleinen lokalen Bank in Zeiten von turbulenten Finanzmärkten und globaler Bankenkrise.

Regula Kuhn, Verwaltungsratspräsidentin der Raiffeisenbank Region Haslital-Brienz, an der Generalversammlung in der Mehrzweckhalle Brienz. Foto: PD

In ihren Voten gingen Kuhn und Marti an der GV in Brienz auf die Aktualitäten in der Branche ein, wie die Raiffeisenbank Region Haslital-Brienz mitteilt. Beide betonten vor den 272 Genossenschafterinnen und Genossenschaftern, diese beschlossen unter anderem eine Erhöhung des Anteilscheinzinses von 2 auf 2,5 Prozent, dass eine kleine und lokal tätige Bank ihre Risiken besser überblicken und bewirtschaften könne, weil man «Land und Leute» kenne und die Verantwortungsträger ebenso regional verankert seien.

Hermann Marti, Leiter der Raiffeisenbank Region Haslital-Brienz, an der Generalversammlung in der Mehrzweckhalle Brienz. Foto: PD

«Man darf den Mitgliedern und Kundinnen täglich gegenübertreten und kann nicht in der Anonymität und in der Masse verschwinden. Das festigt das Verantwortungs- und Zuständigkeitsgefühl», wird die Verwaltungsratspräsidentin in der Medienmitteilung zitiert. Kuhns Votum wird dabei von Bankleiter Hermann Marti mit den Worten «Vertrauen ist unser Geschäft, und Vertrauen entsteht im Kleinen» unterstrichen. Zum Zeichen des Dankes für das Vertrauen ehrte Marti seine Mitarbeitenden, die Verwaltungsräte und alle Anwesenden symbolisch mit einer Rose.

Mehr Kundengelder verbucht

Die Verantwortlichen vermeldeten für 2022 einen um circa neun Prozent höheren Reingewinn (648’045 Franken). Die Bilanzsumme hat sich um 11,4 Millionen Franken auf 589,2 Millionen Franken erhöht. Wesentlich dazu beigetragen hätten die um 9,4 Millionen Franken höher verbuchten Kundengelder.

Mehr als 100’000 Franken konnte das Geldinstitut an lokale Projekte und Institutionen aus den Bereichen Sport, Familie und Kultur ausrichten. Sieben Institutionen und Projekte konnten an der GV einen Check entgegennehmen. Es sind dies: Verein Weihnachtsmarkt Brienz, Kino+ Meiringen, Themenweg Guttannen, IG Loipen- & Pistenfahrzeug Gadmen, Dokumentarfilm Kirchen innert dem Kirchet, IG Grimselbahn und die National Games Haslital Brienz 2024.

Gruppenbild nach symbolischer Checkübergabe an der GV der Raiffeisenbank Haslital-Brienz, v.l.: Manuela Schild, Assistentin der Bankleitung, Peter Lehmann, National Winter Games Haslital Brienz 2024, Beat Abegglen, Dokumentarfilm Kirchen innert dem Kirchet, und Hermann Marti, Vorsitzender der Bankleitung. Foto: PD

Nebst der höheren Anteilscheinverzinsung hatte die Bank bereits per 1. Februar die Sparzinsen erhöht und für den Mai einen weiteren Zinsschritt bei den Spargeldern angekündigt.

