Zum Tag der Suizidprävention – «Vertraue dich jemandem an» Ihre Suizidgedanken waren für sie der Auslöser, Hilfe zu holen. Jetzt weiss Chantal Ruchti um ihre psychische Erkrankung und möchte Jugendliche sensibilisieren. Lea Stuber

Lange wusste Chantal Ruchti nicht, dass das, was sie fühlt, eine psychische Erkrankung ist. Foto: Beat Mathys

Und dann sagt sie diesen Satz, der hart wirken könnte, bei ihr aber vor allem erleichtert klingt. «Retrospektiv betrachtet: Man hätte schon früher merken können, dass etwas nicht stimmt mit mir», sagt Chantal Ruchti, heute 27 Jahre alt und damals die 17-Jährige, die halbprofessionell Fussball spielte – beim FC Basel, im U-20-Nationalteam – und nur noch weinte, weil sie Angst hatte, ins Training zu gehen.

Retrospektiv. Ein Wort, das Chantal Ruchti gerne benutzt. Wenn sie also zurückblickt, zehn Jahre, fünfzehn Jahre, in ihre Jugend, dann sieht sie, was sie in dieser Zeit nicht sah: Sie hat eine psychische Erkrankung. Jetzt weiss sie wenigstens, was mit ihr los ist.