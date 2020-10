Regionalgericht in Thun – Verteidigung im Frutigen-Prozess kämpft um Freispruch Ein weiterer Tag im Prozess zum Brand in Frutigen. Die Verteidigung plädierte heute am Regionalgericht Thun für einen Freispruch. Das Urteil wird am Freitag, 16. Oktober, erwartet.

An diesem Regionalgericht Berner Oberland in Thun findet der Prozess zum Brand in Frutigen statt. Foto: PD

Im Frutigen-Prozess hat die Verteidigung am Regionalgericht in Thun am Freitag, 9. Oktober, um einen Freispruch gekämpft. Wie die Schweizerische Depeschenagentur in ihrer Vorankündigung auf das am kommenden Freitag, 16. Oktober, bevorstehende Urteil schreibt, ist für den Anwalt des 57-jährigen Schweizers klar, dass sein Mandant unschuldig ist.