«Effy 29»-Prozess in Bern – Verteidiger zerpflücken die Anklage Die Verteidiger der Hausbesetzer an der Effingerstrasse fordern Freisprüche – und sie rüffeln die Staatsanwaltschaft. Deren Anklage stehe auf äusserst wackligen Beinen. Michael Bucher

Wer hat was genau getan? Weil die Anklage auf diese zentrale Frage keine Antworten liefere, seien die Hausbesetzer freizusprechen, finden deren Verteidiger. Foto: Adrian Moser

Beim Prozess am Berner Regionalgericht gegen sechzehn Hausbesetzerinnen und -besetzer lassen die Verteidiger kein gutes Haar an der Anklage. «Die Staatsanwaltschaft hat eine Anklage übers Knie gebrochen, um jemanden haftbar zu machen», sagte am Dienstag einer der sechzehn amtlichen Verteidiger bei seinem Plädoyer. Vier Tage nehmen die Parteivorträge insgesamt in Anspruch. Das Urteil erfolgt am 17. Juni.

Vorwurf eines «Beweisnotstandes»

Während die Staatsanwaltschaft und die Anwälte der verletzten Polizisten das Bild einer eingeschworenen Gruppe zeichnen, die gemeinsam für die Gewalt gegen die Polizisten zu haften hat, streicht die Gegenseite hervor, dass nicht ein Kollektiv angeklagt sei, sondern Einzelpersonen. Und hier besteht laut den Verteidigern das Grundproblem: Zwar bestreitet auch von ihnen niemand, dass am 22. Februar 2017 bei der Räumung der besetzten Liegenschaft an der Effingerstrasse 29 Feuerwerk und Mobiliar Richtung Polizisten flogen, doch diese Straftaten könnten niemandem konkret nachgewiesen werden. Ein Verteidiger sprach von einem «Beweisnotstand».