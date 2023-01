NHL-Draft nach Langnau – Verteidiger-Talent Brian Zanetti wechselt zu den SCL Tigers Sein Ziel bleibt die NHL, er sieht aber die SCL Tigers als idealen Ausbildungsclub: Brian Zanetti wird ab nächster Saison für Langnau spielen.

Entschied sich, vorerst in Langnau zu spielen: Brian Zanetti. Foto: SIHF

Die SCL Tigers verpflichten für die kommenden beiden Saisons Brian Zanetti. Der 19-jährige Tessiner mit den Gardemassen (190 cm, 87 kg) ist in Lugano ausgebildet worden. 2021 wurde er von den Philadelphia Flyers (NHL) in der vierten Runde an Position 110 gedraftet.

Zwar bestritt Zanetti die Vorbereitung auf diese Saison mit den Flyers, er wurde dann aber aus dem Kader gestrichen. Deshalb bestreitet der Verteidiger nun seine zweite Saison für die Peterborough Petes in der Ontario Hockey League (OHL), eine der drei kanadischen Top-Juniorenligen.

Dort hat er bislang 87 Spiele bestritten (7 Tore, 25 Assists). Zanetti bestritt im Dezember zudem bereits seine dritte Junioren-Weltmeisterschaft. «Es ist ein wichtiges und starkes Zeichen für die Tigers-Organisation, dass sich ein so junges und ambitioniertes Talent für uns entscheidet», sagt Langnaus Leiter Sport Pascal Müller.

Derweil lässt der Spieler verlauten, sein Ziel bleibe nach wie vor die NHL, «ich sehe für meinen nächsten Entwicklungsschritt bei den SCL Tigers als ambitionierter Ausbildungsclub die besten sportlichen Voraussetzungen.»

mob

Fehler gefunden?Jetzt melden.