Mordprozess in Bern – Verteidiger spricht von Notwehrexzess Ein 56-jähriger Brasilianer tötet den Freund seiner Ex-Frau. Ein Mord aus Eifersucht nennt es die Anklage, eine Affekthandlung der Verteidiger. Michael Bucher

Seit Dienstag muss sich ein 56-Jähriger am Berner Regionalgericht vor einem Fünfergremium verantworten. Ihm wird Mord angelastet. Illustration: Angela Zwahlen

Er sagte es bloss im Spass: «Wenn ich bis 15 Uhr nicht zurück bin, schlägst du Alarm.» Es waren die Worte eines Berner Immobilienbewirtschafters an seine Bürokollegin. Dem Mann stand an diesem Nachmittag des 6. Februar 2020 ein etwas unangenehmer Besuch bevor. Es ging um einen Wasserschaden in einer Wohnung in Bern-Bethlehem. Der dortige Mieter war der Ex-Mann seiner neuen Freundin. Um 15 Uhr war der 45-jährige Hausverwalter tatsächlich nicht zurück. Auch später nicht. Stattdessen fand die Polizei den Mann vier Tage später tot in einem Waldstück bei Meikirch.