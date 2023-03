Fall aus Thun – Versuchter Mord jetzt vor Obergericht Ein Mann schoss auf seine Partnerin und verletzte sie schwer. Gegen die hohe Freiheitsstrafe wehrt er sich nun vor dem Obergericht. Margrit Kunz

Mit einer Pistole schoss ein Mann auf seine ehemalige Partnerin. Foto: Thomas Egli

Vor gut drei Jahren schoss ein damals 54-jähriger Mann in Thun auf seine deutlich jüngere Partnerin und Mutter seiner Tochter. Die beiden waren seit 2009 ein Paar. Die Frau hatte sich wenige Monate vor der Tat vom Mann getrennt und war in eine eigene Wohnung gezogen, was er nicht guthiess. Unter dem Vorwand, ihr ihren Reisepass und Geld zu bringen, liess sie sich auf ein Gespräch mit ihm ein. Dieses fand in ihrer Wohnung statt, wo auch die gemeinsame Tochter und deren Tagesmutter anwesend waren.