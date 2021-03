Beispiele von Bussen – Verstösse gegen Corona-Massnahmen können teuer werden Satte 1000 Franken Busse muss ein Berner Restaurantbetreiber wegen fehlender Markierungen am Boden bezahlen. «Maskensünder» kommen neuerdings günstiger weg. Michael Bucher

Wer die Maskentragpflicht missachtet, muss mit einer Busse von 100 Franken rechnen. Solche Bussen können seit Februar im Schnellverfahren verteilt werden. Foto: Iris Andermatt

Die Corona-Pandemie hat der Polizei ein neues und breites Betätigungsfeld beschert. Ob in Läden oder Restaurants, in öffentlichen Parks oder unter den Lauben: An unzähligen Orten haben die Ordnungshüter dafür zu sorgen, dass die Corona-Schutzmassnahmen eingehalten werden. Falls nicht, drohen Bussen. Und die können ins Geld gehen, wie mehrere Strafbefehle zeigen, die dieser Zeitung vorliegen.

Fitnessstudio muss 1800 Franken zahlen

So muss etwa ein Stadtberner Restaurantbetreiber 1000 Franken Busse und Gebühren von 300 Franken bezahlen, weil sein Schutzkonzept nicht bis ins kleinste Detail überzeugte. Laut dem Strafbefehl fehlte in der Beiz ein Wartebereich für Take-away-Gäste, sodass sich diese durch den «engen Restaurationsbetrieb» zur Kasse begeben mussten. Dies war letzten Dezember, als die Gastrobetriebe noch geöffnet waren.