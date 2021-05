Quiz zum Sprachwandel – Verstehen Sie noch Deutsch? Der Duden nimmt laufend neue Wörter auf. Wissen Sie, was «Risikoappetit», «Kurzdeutsch» und «Instawalk» bedeuten? Machen Sie den Test. Andreas Tobler

Über fünf Milliarden Wortbelege hat der Duden gesammelt, da kann man rasch den Überblick verlieren. Foto: Keystone

Die Sprache wandelt sich. Darauf reagiert auch der Duden, der immer noch das wichtigste Nachschlagewerk für die deutsche Sprache ist.

Um den Sprachwandel abbilden zu können, hat der Duden-Verlag ein riesiges Textkorpus mit über fünf Milliarden Wortbelegen gesammelt, die aus Romanen und politischen Reden, Zeitungsartikeln wie diesem, aber auch aus Reparatur- und Bastelanleitungen stammen.

Wie ein Wort in den Duden kommt

Damit ein Wort von der Duden-Redaktion in ein Wörterbuch aufgenommen wird, muss es in einer gewissen Häufigkeit in verschiedenen Textsorten und über einen längeren Zeitraum verwendet werden. Am besten «über mehrere Jahre» hinweg, schreibt der Duden-Verlag auf seiner Website.