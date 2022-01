Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Verstehen Sie die Jugend? Seit rund einem Jahrzehnt kürt man im deutschsprachigen Raum auch Jugendwörter des Jahres. Haben Sie den Gen-Z-Sprech drauf? Alexandra Kedves

Auch die Jugend in den Washington Heights hat ihren eigenen Sprech (zwischen Spanisch und Englisch) – hier eine Szene aus «In The Heights». (2021) Foto: Alamy

Das Jahr ist jung. Darum schauen wir in unserem Sprachquiz für einmal nicht auf die oft jahrhundertealte Herkunft von Wörtern oder auf althergebrachte Redewendungen, sondern auf die jüngsten Pflänzchen unserer Sprache. Dabei beleuchtet unser Quiz nicht die Jugendsprache im Allgemeinen – das Vokabular der Generation Z haben wir hier bereits einmal als Quiz aufbereitet –, sondern wir sind die Listen des offiziellen «Jugendworts des Jahres» (JJ) in der Schweiz, in Deutschland und Österreich durchgegangen.

Das grosse Abc – unser Sprachquiz: Testen Sie Ihre sprachliche Fitness! Wörter, Stilfiguren, Redewendungen, Grammatikregeln – von veralteten über gediegene und literarische bis zu englischen oder jugendsprachlichen Formen gehen wir in unserem Quiz allem nach, was das Deutsche an Wunderbarem und Wunderlichkeiten so bietet. Jede Woche wird auf eine bestimmte Thematik fokussiert. Viel Glück!

In Deutschland wird das JJ seit 2008 vermeldet, in Österreich seit 2010, in der Schweiz gabs temporär eigene Jugendwörter; doch vor ein paar Jahren hat sich «Das Wort des Jahres» hierzulande neu organisiert, ohne Jugendwort.

Heftige Debatten über die Authentizität beziehungsweise Künstlichkeit der gelisteten Jugendwörter begleiteten das gekürte Vokabular von Beginn an. Seit 2020 bestimmt beim Wörter sammelnden Langenscheidt-Verlag keine Jury mit Erwachsenen mehr, sondern die Jugend kann selbst Einfluss nehmen und online über das JJ abstimmen. Tatsächlich wirken manche gerade der älteren Jugendwörter sehr gesucht, während andere bis heute im Alltagsgebrauch vorkommen. Ob auch bei Ihnen, können Sie in den 14 Quiz-Beispielen überprüfen.

