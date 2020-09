Wahlauftakt der Mitteparteien – Verstecktes Gerangel um den einen Sitz Die Mitte startet in der Stadt Bern die Mission Sitzerhalt. Trotz des nach aussen vermittelten Wirgefühls müssen sich die Kandidierenden in Stellung bringen. Michael Bucher

Kann sie Reto Nause (im Hintergrund) gefährlich werden? GLP-Kandidatin Marianne Schild hat den Zeitgeist auf ihrer Seite. Foto: Franziska Rothenbühler

Startet ein Bündnis verschiedener Parteien in den Wahlkampfmodus, so werden bei gemeinsamen Auftritten primär die gemeinsamen Absichten herausgestrichen. Persönliche Ambitionen werden kaum geäussert. So ist das auch am Donnerstagmorgen, als die fünf Gemeinderatskandidatinnen und

-kandidaten der Mitteliste erstmals zusammen vor die Medien treten. Es sind dies der Bisherige Reto Nause (CVP) sowie die Neuanwärter Marianne Schild (Grünliberale), Bettina Jans-Troxler (EVP), Corina Liebi (Junge Grünliberale) und Claudio Righetti (BDP).