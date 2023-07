Formel-1-GP Ungarn – Verstappen sorgt für Team-Rekord – Alfa-Romeo verspielt Top-Plätze Der Niederländer holt in Ungarn den 12. Sieg in Folge fürs Team. Der Hinwiler Rennstall startet gut, holt aber am Ende keine Punkte. Anna Baumgartner

Einmal mehr nicht zu schlagen: Max Verstappen. Foto: Dan Mullan (Getty Images)

Es war angerichtet für eine Überraschung in Ungarn. Der Tisch gedeckt, für ein wenig Abwechslung. Denn es war kein Red Bull, der zuvorderst am Start stand. Erstmals seit Dezember 2021 war es wieder Lewis Hamilton. Eine neue Reifenregel im Qualifying hatte am Samstag für Wirbel gesorgt. Und auch die Frage aufgeworfen, ob es im 12. Rennen in Folge auch wieder einmal einen Sieger geben würde, der keinen Red Bull fährt.

Die Formel 1 hat auf dem Hungaroring einen Test gemacht. Im ersten Qualifying-Abschnitt hatten nur harte Reifen montiert werden dürfen, im zweiten mittelharte, im letzten weiche. Es wäre eine Regeländerung für weniger Reifensätze pro Fahrer und Wochenende - und somit mehr Nachhaltigkeit.

Der Test lieferte aber vor allem ein überaschendes Ergebnis. Denn es war nicht nur Hamilton, der schnell war. Auch der Hinwiler Rennstall Alfa-Romeo überraschte die Konkurrenz. Guanyu Zhou und Valtteri Bottas qualifizierten sich beide für den letzten Teil - Zhou landete am Ende auf dem fünften Startplatz, Bottas auf dem siebten.

Doch die gute Leistung blieb ein Ausreisser. Im Rennen fanden sich die Alfa-Romeo-Piloten schnell wieder in den bekannten Rängen. 11 Plätze verlor Zhou gleich am Start, und wurde dann noch mit einer Fünf-Sekunden-Strafe belegt, weil er eine Kollision auslöste. Zwar machte er noch kurz mit einer schnellsten Runde auf sich aufmerksam, am Ende wurde er 16. Bottas, der am Start fünf Plätze verlor, beendete das Rennen als 12.

Hamilton funkt: «Sorry dafür, Jungs»

Und auch Hamiltons Zeit an der Spitze war schnell vorbei. Nach zwei Kurven fand sich der siebenmalige Weltmeister bereits auf Platz 4 wieder. «Sorry dafür, Jungs», funkte er an die Box. In Führung lag da schon, wer könnte es anders sein: Max Verstappen. Es dauerte dann noch gut 20 Runden, um die Sache klar zu machen. Der Niederländer schaffte es schon beim ersten Boxenstopp zurück auf die Strecke ohne seine Leaderposition abzugeben.

Und so fuhr auch dann halt eben auch zum 12. Mal in Folge ein Red Bull als erster über die Ziellinie. Elfmal gelang dies noch dem McLaren-Team in der Saison 1988. Zwölf sind alleiniger Rekord. Seit einem Jahr hat es nur in einem Rennen einen Sieger gegeben, der nicht in einem Red Bull sass (George Russell in Brasilien 2022). Oder in Zahlen: In den letzten 22 Rennen fuhr in einem einzigen der Sieger keinen Red Bull.

Hinter Verstappen zeigte Lando Norris, dass sein zweiter Platz beim GP von Grossbritannien vor zwei Wochen kein Zufall war. Der McLaren-Pilot hielt sich in den letzten zehn Runden erfolgreich Sergio Pérez vom Hals und verhinderte damit den Red-Bull-Doppelsieg.

Ein neues Gesicht am Ende des Feldes

Während vorne alles beim Alten blieb, war in Ungarn im hinteren Teil des Feldes ein neues Gesicht zu sehen. Nyck de Vries wurde unter der Woche bei Alpha Tauri ausgebootet – von Daniel Ricciardo, der neu den Alpha Tauri fährt.

Am Ende der vergangenen Saison hatte der 34-Jährige bei McLaren gehen müssen. Er wurde Ersatzfahrer bei Red Bull und drehte fortan seine Runden nicht mehr auf der Strecke, sondern im Simulator. Und das tat er so gut, dass die Chefs auf ihn aufmerksam wurden. Als er nach dem GP von Silverstone für Reifentests wieder einmal auf die Strecke durfte, war die Sache schnell klar. Auf Ricciardos elfter Runde, klingelte bei Nyck De Vries bereits das Telefon. So zumindest erzählte das Red-Bull-Teamchef Christian Horner diese Woche.

So sass Ricciardo in Ungarn wieder in einem echten Auto. Für das Red-Bull-Schwesterteam fuhr er auf den 13. Rang.

