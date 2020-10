Skirennen ohne Zuschauer – Verständnis und Gelassenheit

bei Hotellerie und Tourismus Hotellerie und Tourismus arrangieren sich mit den «Geisterrennen» von Adelboden und Wengen. Der Schritt wird zwar bedauert, aber auch verstanden. Zumal der Schaden sich in Grenzen zu halten scheint. Samuel Günter , Claudius Jezella

Die grosse Tribüne im Zielraum muss am Chuenisbärgli heuer nicht aufgebaut werden. Die Weltcuprennen finden ohne Zuschauer statt. Foto: Jürg Spielmann

Rund 96’000 Zuschauer besuchten im Januar die fünf Weltcupskirennen im Berner Oberland – zwei in Adelboden und drei am Lauberhorn. Zehn Monate sind seither vergangen. Zehn Monate, in denen viel passiert ist, das sich noch länger auswirken dürfte.

Letzte Woche gab Swiss Ski bekannt, dass die Weltcuprennen in der Schweiz diese Saison ohne Zuschauer stattfinden werden. Die Organisatoren zeigten im Gespräch mit dieser Zeitung Verständnis für den Entscheid. «Mit dem üblichen Skifest würde Wengen möglicherweise zu einem zweiten Ischgl», sagte etwa Urs Näpflin, OK-Präsident der Lauberhornrennen. Und Christian Haueter, Geschäftsführer der Skiweltcup Adelboden AG, verweist auf Stabilisierungsbeiträge des Bundes als finanzielle Absicherung hin.