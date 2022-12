Reaktionen zum SCL-Rückzug – Verständnis, Sorgen und Kritik Ein grober Schnitt lag in der Luft. Trotzdem kommt der Entscheid des SC Langenthal für viele überraschend. Und er bringt Probleme aufs Tapet. Kathrin Holzer

Im Oktober 2022 verabschiedet sich der zurückgetretene Kultspieler Stefan Tschannen von den Fans. Jetzt heisst es in Schoren «Adieu, Profisport». Foto: Marcel Bieri

21 Jahre nach seinem Aufstieg in die zweitoberste Schweizer Eishockeyliga zieht sich der SC Langenthal nächstes Jahr aus ebendieser zurück. Weil dem dreifachen Swiss-League-Meister ohne neues Stadion die Perspektiven fehlen. Weil er den Profibetrieb in der serbelnden Liga unter den gegebenen Bedingungen nicht mehr stemmen kann. Und weil er trotz allem in Langenthal bleiben möchte.