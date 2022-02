Feuerwehrmagazin Langnau – Verspätetes Baugesuch Es eilte, als die Feuerwehr Region Langnau im Dezember in ein Provisorium zügeln musste. Weniger schnell ging es mit dem Baugesuch. Jacqueline Graber

Der obere Teil der Halle dient der Feuerwehr vorübergehend als Magazin. Archivbild: Marcel Bieri

Bei einem Alarm rückt die Feuerwehr Region Langnau derzeit nicht mehr in der Hinterdorfstrasse aus. Seit Dezember befindet sich das Magazin auf dem Zeughausareal. Dabei handelt es sich jedoch um ein temporäres Domizil. Der Grund: Im letzten Juli zeigte eine statische Überprüfung des Gebäudes an der Hinterdorfstrasse, dass dieses in einem schlechteren baulichen Zustand ist als bis dato angenommen. Eine schnelle Lösung musste her.