Crowdfunding in Grosshöchstetten – Versöhnliche Töne im Streit um die Hagelkanone Obstbauer Reto Schürch lenkt ein. Er will nun doch ein Lärmgutachten für seine Hagelkanone erstellen lassen. Die Konfrontation mit der Gemeinde bleibt aus. Stephan Künzi

Der Stein des Anstosses: Ohne Lärmgutachten darf Obstbauer Reto Schürch seine Hagelkanone nicht mehr weiterbetreiben. Foto: Susanne Keller

So viel Geld könne, ja wolle er nicht aufbringen.

Als der Grosshöchstetter Obstbauer Reto Schürch im Herbst die Öffentlichkeit suchte, war seine Botschaft klar. Ein Lärmgutachten, wie es die Behörden für den Weiterbetrieb seiner Hagelkanone verlangen, ist für ihn kein Thema. Nicht nur des Geldes wegen. Sondern auch, weil das Gerät schon 40 Jahre lang in Betrieb ist, die Lärmklagen aus der Nachbarschaft aber erst in jüngerer Vergangenheit laut werden. Zudem, so Schürch weiter, habe die ganze Region etwas davon, wenn er Druckwellen gegen die Unwetterwolken abfeuere und so Hagel verhindere.