Zitate aus der YB-Meistersaison – Verschwörungstheorien, Bitschi-Batschi – und der Vergleich mit der Bundesliga Messias, Millionen, Meistertitel: Wieder einmal hat YB für die dicken Schlagzeilen gesorgt. Ein Rückblick auf eine Saison mit wenigen Tiefs und vielen Hochs. Philipp Rindlisbacher

«Die Young Boys zerlegen den Meister» zum Saisonauftakt, YB-Stürmer Cedric Itten, der sich später zum «eidgenössisch diplomierten Basel-Schreck» entwickeln wird, trifft erstmals für seinen neuen Club. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

«Der Messias aus dem Wallis ist da»

Manchmal ist weniger mehr – nicht so beim «Blick». Und ja: Raphael Wicky muss in Bern nicht über die Aare laufen können, aber zumindest den Erfolg zurückbringen. Der neue Trainer passe perfekt zu den Young Boys, sagt YB-Chefstratege Christoph Spycher, vor allem wegen seiner Bodenständigkeit und der menschlichen Komponente. (13.6.2022)

«Die Young Boys zerlegen den Meister»

Volles Haus trotz Gurtenfestival, und das Wankdorf tobt nach dem 4:0 im Auftaktspiel gegen Zürich. Der Titelverteidiger verschiesst einen Penalty, danach setzt YB zur Kür an. Auf Blue werden schon die grossen Lobhudeleien ausgepackt. Sicher ist: Der erste Schlag hat gesessen. (16.7.2022)

«Obwohl Unruhe droht – diese Chance konnte sich YB nicht entgehen lassen»

Das Kader ist schon sehr gross und das Gerangel um die Stammplätze gewaltig. Und doch schlägt YB im Hochsommer auf dem Transfermarkt nochmals so richtig zu. Von Servette kommt Kastriot Imeri, dieser begnadete und aufregende Techniker. Ein heikler, aber richtiger Entscheid, findet diese Zeitung. Nie zuvor hat ein Spieler innerhalb der Super League für eine höhere Ablösesumme (geschätzte 3,5 Millionen Franken) den Club gewechselt. (16.8.2022)

«Bei zehn Millionen werden wir nicht schwach»

Die Saison hat erst begonnen, aber um YB-Juwel Fabian Rieder buhlen bereits Clubs aus halb Europa. Die Super League wird zu klein für den Zauberfuss, die Frage ist nicht, ob, sondern wann er weiterzieht. Christoph Spycher aber hat so seine Preisvorstellungen. Der Spieler sagt, als Bub sei Bayern München sein Traumverein gewesen. Im März titelt dann diese Zeitung: «Für etliche Bundesligisten ist Rieder schon zu teuer.» (22.8.2022)

Räumte schön bei der SFL-Gala ab: Fabian Rieder war 2022 bester Youngster und der beste Spieler der Liga. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

«YB erwacht jäh aus dem europäischen Traum»

Im Lottopark von Anderlecht verliert YB die Penalty-Lotterie. Gegen die Belgier unterliegen die Berner im Playoff zur Conference League denkbar knapp; erstmals seit 2015 verpassen sie eine Gruppenphase im Europacup, mit der sie budgetiert haben. Das Los meinte es nicht gut mit dem Team von Raphael Wicky, und in verschiedenen Zeitungen heisst es bereits, der Walliser stehe nun unter Druck. (23.8.2022)

«Irgendwann bleiben dem Gegner nur noch Verschwörungstheorien»

3:0 siegt YB im ausverkauften Wankdorf gegen Lugano und übernimmt die Tabellenführung. Das zweite Tor schiesst Cedric Itten per Penalty, für den strengen Entscheid zeigt der gegnerische Coach Mattia Croci-Torti kein Verständnis. Seine Einordnung der Szene gerät abenteuerlich: Wäre eine solche Aktion an einem seiner Spieler begangen worden, hätte es bestimmt keinen Elfmeter gegeben, sagt der Tessiner. (11.9.2022)

«Es war der Horror»

Sandro Lauper gewährt Einblick in sein Innenleben, nachdem er ein halbes Jahr lang hat aussetzen müssen. Das Knie schmerzte so stark, dass ihm sogar das Absitzen Mühe bereitete. Nach jedem Training hatte er Probleme, jedes Spiel wurde zur Tortur, ohne Schmerzmittel ging kaum mehr etwas. Als Folge von Fehlbelastungen musste sich der Mittelfeldspieler auch noch an der Leiste operieren lassen, ausgerechnet er, der schon von Mai 2019 bis Januar 2021 ausgefallen war. Sein einziger Wunsch: endlich schmerzfrei spielen können. Er geht bald in Erfüllung. (8.10.2022)

«Wie seine Beziehung zu YB Risse bekam»

Christian Fassnacht hadert mit seinem Verein, der ihn nicht ins Ausland ziehen lässt. Dazu kommt ein Schläfenbeinbruch, der sein Hörvermögen noch immer beeinträchtigt. Kurz: Der Nationalspieler ist bedient. Im Gespräch mit der «SonntagsZeitung» kann Fassnacht seine Enttäuschung über den geplatzten Transfer zu Besiktas Istanbul nicht verbergen, zumal dieser nur wegen ein paar Hunderttausend Franken gescheitert sein soll. (16.10.2022)

«Wir spielen doch nicht Bitschi-Batschi»

Fühlte sich nicht immer fair behandelt: YB-Trainer Raphael Wicky. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

«Auswärts bei Lugano 4:1 gewonnen, aber nicht geglänzt. Einverstanden?» Raphael Wicky ist erbost nach der Frage eines Reporters und schimpft: «Was erwartet ihr denn? Dass wir hierherkommen, wie Manchester City spielen und der Gegner keine Torchance hat?» Und ja: Er gehe nicht an jedes Auswärtsspiel und sage, es müsse Bitschi-Batschi gespielt werden. Was das auch immer sein soll. (20.10.2022)

«Ich bin guten Mutes, dass die Playoffs gekippt werden»

Gemeinsam mit dem FC Zürich ist YB die treibende Kraft, wenn es darum geht, die Playoffs noch vor der Geburt zu beerdigen. Und tatsächlich: Wanja Greuel täuscht sich nicht, es findet sich ein Mehr gegen die an und für sich beschlossene Meisterschaftsform. Der CEO aber sagt auch: «Mit 12 Teams gibt es eigentlich keinen vernünftigen Modus.» (21.10.2022)

«Millimeter entscheiden – YB ist schon Wintermeister»

Nach dem Traumtor Vincent Sierros in der Nachspielzeit zum 3:1 gegen Basel ist bereits Ende Oktober sicher: YB wird als Leader überwintern. Die Bebbi jammern, Trainer Alex Frei spielt im Theater den Griesgram. In der zweiten Halbzeit habe sein Team YB an die Wand genagelt, zudem hätte es einen zweiten Penalty geben müssen für Basel. Und, und, und. Antipode Wicky hingegen sagt cool: «Gelitten, gekämpft, dagegengehalten – das sind drei wichtige Punkte.» (30.10.2022)

«Als Yakin anruft, fehlen Rieder die Worte»

Er mag der aufregendste Spieler der Super League sein, aber überraschend kommt es trotzdem: Fabian Rieder wird für die WM in Katar aufgeboten – obwohl er noch kein Länderspiel absolviert hat. Als der Coach ihm das mitteilt, kann er sein Glück kaum fassen. Auch Christian Fassnacht darf in die Wüste reisen. Freud und Leid aber liegen nahe beieinander: David von Ballmoos, Cédric Zesiger, Kastriot Imeri und Cedric Itten müssen daheimbleiben. (9.11.2022)

«Will denn keiner YB verfolgen?»

Es ist eine berechtigte Frage der «Basellandschaftlichen Zeitung» nach der 18. Runde. YB deklassiert Winterthur 5:1 und hat schon 14 Punkte Vorsprung, weil die Verfolger wieder mal patzen. Lugano begnügt sich mit einem 1:1 gegen GC, St. Gallen verliert trotz Überzahl in Zürich, und Servette vergeigt ein 2:0 im Vergleich mit Sion. Die Nachrichtenagentur SDA schreibt: «Die Young Boys aus Bern und der Rest.» Keine weiteren Fragen. (30.1.2023)

«Sogar im Vergleich mit der Bundesliga muss sich YB nicht verstecken»

Über 20’000 verkaufte Saisonkarten, durchschnittlich fast 29’000 Fans pro Spiel – YB ist so etwas von en vogue! Nie war die Anhängerschaft grösser, der Zuschauerschnitt ist zu diesem Zeitpunkt höher als etwa jener von Leverkusen, Mainz und Wolfsburg und wäre in vielen Ligen Europas der höchste. Die Wartefrist für ein Abonnement im Sektor D? Läppische acht Jahre... (10.2.2023)

«Wir in der Krise? Sicher nicht»

Nichts mit Hofzeitung – der «Walliser Bote» will dem Oberwalliser Wicky auf den Zahn fühlen. Dreimal in Serie hat YB unentschieden gespielt, zuletzt gegen Aufsteiger Winterthur. Der Coach wird damit konfrontiert, dass da und dort von einer Krise gesprochen werde. Dieser wehrt sich, am Tag darauf deklassiert YB Wickys Jugendverein Sion 4:0. (10.3.2023)

«Dieser Unterschied zwischen YB und Basel war brutal»

Eine Nummer zu gross: YB demonstriert gegen den FC Basel Stärke. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

War das mal ein Spitzenkampf? Nun nagelt der Leader den FC Basel an die Wand, ja er pfeffert ihn quasi aus dem Wankdorf. 3:0 siegt YB dank einem Hattrick Cedric Ittens, und es hätte noch deutlich mehr Tore vertragen. Die Crew des Podcasts «3. Halbzeit» prophezeite, dass die Bebbi chancenlos sein würden. Nach dem Klassiker sind die Voten noch um einiges schärfer. (20.3.2023)

«Der eidgenössisch diplomierte Basel-Schreck»

Nochmals YB gegen Basel, nochmals Cedric Itten: Am Rheinknie gewinnen die Berner in einer mitreissenden Partie 4:2 und ziehen in den Cupfinal ein. Itten trifft schon wieder mehrfach, der in Basel einst Verschmähte wird immer mehr zum FCB-Schreck. Ach ja: Ganz Basel jammert wieder einmal über den Schiedsrichter. (4.4.2023)

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos

