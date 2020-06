Amtsanzeiger im Oberland – Verschwinden die amtlichen Anzeiger? Der Kanton will das Gemeindegesetz anpassen, demnach müssten Gemeinden ihre amtliche Publikationen nicht mehr zwingend in einem Anzeiger veröffentlichen. Gefährdet dies die hiesigen Amtsanzeiger in ihrer Existenz? Samuel Günter und Janine Zürcher

In Zukunft sollen Gemeinden ihre amtlichen Mitteilungen auch online publizieren können. Was bedeutet das für die amtlichen Anzeiger im Oberland? Foto: Samuel Günter

Künftig soll es Gemeinden im Kanton Bern freigestellt sein, ihre amtlichen Publikationen in elektronischer Form zu veröffentlichen. Eine Bekanntgabe in einem Amtsanzeiger wäre damit nicht mehr obligatorisch. Der Regierungsrat hat die dafür nötige Änderung im Gemeindegesetz in die Vernehmlassung geschickt.