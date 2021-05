So stehts um Berner Beizen – Verschuldet, verzweifelt, angezählt Mit der Wiedereröffnung der Restaurants kehrt die Gastroszene Bern zur Normalität zurück. Doch: Der Schaden ist angerichtet, Beizer sind verschuldet, Arbeitsplätze zerstört, Reserven aufgebraucht. Claudia Salzmann

Das Restaurant Rathaus ist eines der ganz wenigen, die nach der Krise nicht mehr öffnen. Den begehrten Platz vor dem Rathaus nutzt die benachbarte Weinbar Las Barricas als Terrasse. Foto: Raphael Moser

2197. So viele Personen aus der Gastrobranche waren im Kanton Bern Ende April als arbeitslos gemeldet. Vor dem Ausbruch der Pandemie in der Schweiz – also Ende Februar 2020 – waren 1061 Personen aus dieser Branche ohne Arbeit. Das Coronavirus hat also zu einer Verdoppelung der Zahl der Arbeitslosen unter den Serviceangestellten und den Köchen geführt.

Im Branchenspiegel, der jährlich vom Verband Gastro Suisse herausgegeben wird, steht, dass gegen Ende 2020 40’000 Stellen schweizweit verloren gegangen seien. Das sei jede sechste Stelle und damit ein historisch hoher Beschäftigungsrückgang, schreibt Gastro Suisse. Wie viele Stellen im Kanton Bern verloren gingen, ist nicht in Erfahrung zu bringen. Der Verband schreibt: «Die Auswertung wird nur auf nationaler Ebene vorgenommen.» Diese basiert auf Umfragen bei den rund 20’000 Gastro-Suisse-Mitgliedern.