Eine Woche spielfrei – Verschnaufpause für YB – braucht es mehr Spieler, die vorneweg gehen? Auch die Partie zwischen Lugano und YB wird verschoben. Das gibt den Young Boys etwas Zeit im dichten Programm – und die Möglichkeit, nach dem schlechten Spiel in Cluj etwas Ursachenforschung zu betreiben. Moritz Marthaler

Erst mal durchspülen: Der YB-Auftritt in Cluj war trotz des Punktgewinns (dank Torschütze Christian Fassnacht) ziemlich ernüchternd. Foto: Robert Ghemend (Keystone)

Abhaken, bessermachen. Ein gewisser Wille zur schnellstmöglichen Korrektur war bei den Young Boys nach dem Schlusspfiff im Spiel gegen Cluj am Donnerstagabend spürbar. Gewiss, sie hatten ein mühseliges Spiel in der europäischen Fremde nach einem Rückstand noch ausgeglichen, sie flogen mit einem Punkt zurück in die Schweiz, wo sie am Freitagmittag in Bern landeten. Aber auch sie wussten: Das war zu wenig.

Die Chance auf Besserung erfolgt nun später, als gedacht. Anstatt am Sonntag im Tessin beim FC Lugano in der Meisterschaft tritt YB jetzt erst am Donnerstag in der Europa League wieder an, zuhause gegen Sofia. Das Spiel gegen Lugano ist von der Liga verschoben worden.