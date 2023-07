Trinkwasser in Röthenbach – Verschmutztes Wasser wegen defekter UV-Anlage In Teilen der Gemeinde Röthenbach riecht und schmeckt das Wasser nach Chlor, weil es zuvor verunreinigt wurde. Sandra Rutschi

Das Trinkwasser im Gebiet Egg/Gauchern muss weiterhin aufgekocht werden, bevor man es trinken kann. Foto: Urs Baumann

Mittlerweile ist klar, weshalb im Gebiet Egg/Gauchern in der Gemeinde Röthenbach das Trinkwasser mit Fäkalkeimen verschmutzt wurde. Wie die Gemeinde mitteilt, ist seit 2003 eine UV-Anlage für die Desinfektion des Wassers im betroffenen Reservoir Gauchern installiert. Nun wurde festgestellt, dass diese UV-Anlage nicht richtig funktionierte. Dies fand die Gemeinde mit der Unterstützung von Fachfirmen und vom Kantonalen Laboratorium Bern heraus.

Am Freitag wurde das Leitungssystem mit Chlor desinfiziert, teilt die Gemeinde weiter mit. Ein schwacher Geruch oder Geschmack nach Chlor sei deshalb unvermeidlich, schreibt sie. Sie weist Besitzerinnen und Besitzer von Aquarien darauf hin, dass gechlortes Leitungswasser für Fische nicht verträglich ist.

Trinkwasser abkochen

Zudem muss das Wasser weiterhin aufgekocht werden, wenn man es etwa als Trinkwasser, zum Kaffeekochen, für die Essenszubereitung oder den Handabwasch verwendet. Diese Regelung gilt, bis die Gemeinde Entwarnung gibt, heisst es bei der Gemeinde. Fürs Duschen oder Händewaschen ist kein Abkochen nötig.

Am Montag soll das Wasser erneut überprüft werden. Die Gemeinde rechnet voraussichtlich am Mittwoch mit Ergebnissen und will informieren, sobald die Trinkwasserqualität wieder den Vorschriften entspricht.

Dass das Trinkwasser im Gebiet Egg/Gauchern verschmutzt ist, hat diese Woche eine Routinekontrolle ergeben. Die anderen Ortsteile von Röthenbach sind nicht betroffen, sie sind an andere Wasserversorgungen angeschlossen.

Sandra Rutschi ist Redaktorin, Kolumnistin und Co-Leiterin des Ressorts Region. Sie schreibt seit 1999 über das Geschehen im Kanton Bern und hat mehrere Bücher veröffentlicht. Mehr Infos

