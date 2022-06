Velo-Grossevent 2024 – Verschläft Zürich die Rad-WM? In gut zwei Jahren wird beim Sechseläutenplatz um Rad-WM-Titel gesprintet. Davon ist noch nichts zu spüren. Auch nicht beim Tour-de-Suisse-Start, der eine ideale Plattform bieten würde. Emil Bischofberger

Die Strassen-WM 2021 in Belgien war ein grosses Volksfest. Soll die Begeisterung 2024 in Zürich ähnlich gross werden und auch das Velofahren generell gefördert werden, braucht es von den Organisatoren nun rasch mehr Initiative. Foto: Keystone

Die Tour de Suisse startet heute in Küsnacht. Besuche in unmittelbarer Nähe der Stadt Zürich sind rar für die Landesrundfahrt. Meist macht sie aus verkehrstechnischen Gründen einen grossen Bogen um die Stadt. Über Stadtgebiet führte das Rennen letztmals vor zehn Jahren, entlang des Seebeckens in Richtung Ziel in Meilen.