Leserreaktionen – «Verschieben wir das Problem nicht nur in andere Länder?» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Abstimmung über das CO₂-Gesetz.

Es wird diskutiert, ob die hiesigen Probleme der Umweltverschmutzung bei einer Annahme des CO₂-Gesetzes lediglich ins Ausland transferiert werden. Foto: Keystone

Zu «4,5 Milliarden Impfdosen für die Ärmsten»

War es nötig, sich betreffend Impfdosen so lange gegen die Auslieferungen an ärmere Länder zu wehren und nur unter Druck nachzugeben? Haben nicht alle Länder und Inselstaaten dieselben Rechte, Impfdosen zu erhalten für ihre Völker? Die Pharmaindustrie müsste hinsichtlich Profite und Solidarität dringend noch einiges überdenken. Martin Fischer, Worb

Zu «Moskau applaudiert dem ‹Luftpiraten›»

Der weissrussische Machthaber Alexander Lukaschenko zwingt ein Flugzeug zur Landung in Minsk und lässt den belarussischen Blogger und Regimekritiker Roman Protassewitsch verhaften. Das ist nichts anderes als Staatsterrorismus und darf nicht hingenommen werden. Bundesrat Ignazio Cassis soll den weissrussischen Botschafter ins Aussendepartement zitieren und die sofortige Freilassung des Oppositionellen verlangen. Hansjürg Sieber, Bern

Zu «Für Getestete wird es mühsamer als für Geimpfte»

Es ist schon erstaunlich, wie schnell ein Ereignis eintreten kann, welches vor einigen Monaten noch eine Verschwörungstheorie genannt wurde. Mit dem Covid-Zertifikat wird vom Bundesrat die Grundlage für die Ungleichbehandlung von Menschen geschaffen. Diese Grundlage ist an Hinterhältigkeit kaum zu überbieten. Der Staat entwirft ein bürokratisches Zwangssystem, welches einen breit ausgelegten Kontrollmechanismus benötigt, er erklärt es für teilweise «freiwillig» und überlässt den ganzen Aufwand zur Durchsetzung und Kontrolle den Bürgern. Die Restaurants und Freizeitbetriebe dürfen nun zwischen den Übeln Schutzkonzept oder Ungleichbehandlung wählen. Es ist mir unbegreiflich, warum nicht eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer dies als das erkennt, was es ist: eine bodenlose Frechheit. David Furer, Steffisburg

Durch den Entscheid des Bundesrates, Geimpften mehr Rechte zu geben als Ungeimpften, entsteht eine Zweiklassengesellschaft. Aus meiner Sicht widerspricht dies direkt der Bundesverfassung. Das Covid-Gesetz soll die komplette Überwachung möglich machen – beispielsweise mittels Contact Tracing. Geht die Schweiz in Richtung Totalitarismus? Peter Ernst, Brienz

Zu «Der Kanton will Messdaten erst nach den Abstimmungen publizieren»

Fährt man übers Land, fallen einem die Plakate auf, die vor der Annahme der extremen Agrarinitiativen warnen. Zum Wort «extrem» kommt mir in diesem Zusammenhang Folgendes in den Sinn: Jahrzehntelang haben die Pestizid-Firmen und deren Grossverteiler extreme Mengen an die Bauern geliefert. Die Bauern hatten meiner Meinung nach nie den Überblick über die gewaltigen Mengen, die in Grundwasser und Nahrung gelangten und immer noch gelangen. Den Überblick hatten wohl das Bundesamt für Landwirtschaft, die bäuerlichen Verbände und die Kantonschemiker, die extrem spät Alarm geschlagen haben. Das sind extreme gesundheitspolitische und auch staatspolitische Verfehlungen. Eine Ursachenanalyse ist zwingend. Die Verantwortlichen sind zur Rechenschaft zu ziehen. Erwin Roos, Ostermundigen

Zu «Jetzt soll das Volk den Vertrag retten»

Jetzt soll das Volk den EU-Rahmenvertrag mit einer Initiative retten. Genau – dann könnten die Befürworterinnen und Befürworter das Volk mit einer Propaganda-Walze überfahren, die mit juristischer Kompliziertheit, Vertröstungen und Drohungen gespickt ist. Denn die wenigsten Leute können ihr Abstimmungsverhalten bei komplexen Vorlagen eigenständig sachlich begründen. Alex Schneider, Küttigen

Die Unionsbürgerrichtlinie ist eine Richtlinie für die Bürgerinnen und Bürger der EU. Die Schweiz ist ein souveräner Staat, wir sind kein Mitglied der EU. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb wir solche EU-Rechte übernehmen sollten. Bei einem Erfolg einer solchen Initiative würde unsere Unabhängigkeit weiter eingeschränkt werden. Bernhard Simon, Melchnau

Zu «Geheimpapier: Scheiterndes Abkommens hätte gravierende Folgen»

Seit längerem publizieren Medien Meinungen, Einschätzungen und Möglichkeiten betreffend des Rahmenabkommens mit der EU. Die einen suchen den Kompromiss, andere sind ganz dagegen, einige ganz dafür. Nirgends aber findet man einen Artikel, der alle Meinungen, Einschätzungen und Möglichkeiten zusammenfassend beleuchtet. So ist es für Leserinnen und Leser schwer, zu entscheiden, was jetzt die richtige Lösung wäre. Aus Erfahrung ist auch hier ein Kompromiss der bestmögliche Weg. Mark Gasche, Kirchberg

Was für ein Wunder, dass die tendenziell EU-freundliche Verwaltung vor allem negative Folgen sieht, sollte das vorliegende Rahmenabkommen scheitern. Fürchtet sie zusätzlichen Aufwand anstelle bequemer, im Voraus geregelter Abläufe? Interessant wäre eine Analyse von neutraler Seite. Die als Strafaktion verweigerte EU-Börsenäquivalenz löste damals ähnliche Unkenrufe aus. Dank wirksamen Gegenmassnahmen spricht heute niemand mehr darüber. Wird Covid-19, wie erwähnt, tatsächlich für Druckversuche missbraucht, erübrigt sich jeder weitere Kommentar. Ein funktionierendes Abkommen muss auf Augenhöhe sein. Werner Wiedmer, Biel

Zu «126 Gemeinden gegen die Strompreise der BKW»

Stossend sind nicht nur die massiv überhöhten BKW-Strompreise, sondern auch eine der schlechtesten Einspeisevergütungen der Schweiz für Besitzerinnen und Besitzer von Photovoltaikanlagen. Die Zeit für einen geöffneten Strommarkt ist überreif. Urs Bigler, Schliern bei Köniz

Zu «Die Schweiz braucht dieses CO2-Gesetz dringend»

Es gibt so viele gute Argumente für und gegen das zur Abstimmung vorliegende CO2-Gesetz. Das Autofahren mit fossilen Brennstoffen wird klar teurer wegen zusätzlichen Steuern. Das ist eigentlich kein Problem. Denn Elektroautos sollen das Problem ja lösen. Doch haben wir genügend Strom, um diese Autos zu laden? Und wie wird der Strom produziert? Es gilt sich gut zu informieren, wie all die Rohstoffe zur Herstellung der Batterien gewonnen werden – auch im Hinblick auf Arbeitsbedingungen oder Umweltschäden. Verschieben wir die Umweltverschmutzung dadurch nicht nur in andere Länder? Fritz Schär, Langnau

