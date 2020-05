Gemeindeversammlung ungewiss – Verschieben verboten In Bolligen soll am 9. Juni eine Gemeindeversammlung stattfinden. Der Einbau eines Kindergartens in der Pfrundschüür muss dringend abgesegnet werden. Annic Berset

Kathrin Zuber rechnet nicht damit, dass am 9. Juni eine Gemeindeversammlung stattfinden kann. Foto: Raphael Moser

Die Lockerungen der Corona-Massnahmen, sie kommen etappenweise. Der 11. Mai wird den ersten grösseren Schritt markieren, am 8. Juni soll ein weiterer folgen. Wie etwa die Abstandsregel und das Versammlungsverbot nach diesem Datum aussehen werden, ist heute noch nicht bekannt. Bekannt hingegen ist, dass die Gemeinde Bolligen in ihrem Jahresprogramm am 9. Juni, also einen Tag nach den geplanten Lockerungen, eine Gemeindeversammlung angesetzt hat.