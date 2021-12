Kultur im Oberland – Verschärfte Massnahmen sorgen für Absagen und Unsicherheit Die zu erwartende Verschärfung der Pandemie-Massnahmen macht den Konzertveranstaltern im Oberland schwer zu schaffen. Bereits sind Events abgesagt worden. Hans Urfer

Kulturanbieter Manuel Schaffer macht in seiner Rox Music Bar in Spiez nicht nur die verschärfte Maskenpflicht zu schaffen. Die drohende Sitzpflicht bei Konsumationen würde zur Absage der meisten geplanten Konzerte führen. Foto: Jürg Spielmann

«Stand jetzt findet die Rox Santa Party am Samstag statt», sagt Manuel Schaffer, Inhaber der Rox Music Bar in Spiez, am Mittwochnachmittag. Und weiss genau, dass am Freitag schon alles anders sein kann. «Wenn die vom Bundesrat zu entscheidenden neusten Pandemie-Massnahmen sofort umzusetzen sind, also beispielsweise die Sitzpflicht bei Konsumationen unverzüglich eingeführt werden muss, müssen wir die Party absagen», ergänzt Schaffer.

«Wenn die verschärften Massnahmen sofort umzusetzen sind, müssen wir die Party absagen.» Manuel Schaffer, Inhaber Rox Music Bar, Spiez

Mit der seit Montag im Kanton Bern geltenden erweiterten Maskenpflicht sei es schon schwierig genug, einen einigermassen rentablen Barbetrieb zu führen, sagt der Rox-Chef. Zwar habe er mit dem Umbau im Juli mehr Gesamtfläche geschaffen, und somit sei die Voraussetzung da, gewisse Veranstaltungen mit Sitzpflicht allenfalls durchführen zu können.